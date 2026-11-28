Bolu'da kaybolan minibüsün sürücüsünden duygulandıran sözler: "Kız çocuklarını kendi kızımdan ayırmadım"

Bolu Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin saatler süren arama çalışmaları sonucu kurtarıldığı minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı. Çocukları soğuktan korumak için aracı çalışır durumda tuttuklarını ve onları motive ettiklerini belirten sürücü, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları" sözleriyle duygulandırdı.