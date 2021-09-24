22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

Eskişehir’de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı. Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

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