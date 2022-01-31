20 yıl önce öldü diye selası okunan Akkız nine, 121. Yaşını kutladı

Yozgat'ta yaşayan ve 121 yılı geride bırakan Akkız Büyükturgut'a doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum gününün ömründe ilk defa kutlandığını söyleyen Büyükturgut'un hiç unutamadığı bir de anısı var ve 20 yıl önce başından geçenleri de anlattı. Akkız nine “Yoğun bakımdan çıktım arabayla beni köye getirdiler, araba köye girince sela sesleri yükseldi ismim okundu.” dedi.

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