2 sanat eseri yapmak için servet aldı... Çerçeve yerine cebine koydu! Çıkanları görünce şoke oldular

Danimarkalı bir sanatçı müzeye 2 sanat eseri yapmak için anlaşma imzaladı. Karşılığında ise yaklaşık 84 bin dolar ödeme aldı. Eserlerin teslimat tarihi geldiğinde ise müze yetkilileri büyük bir şok yaşadı. Bakın paketlerden ne çıktı...

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