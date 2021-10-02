02 Ekim 2021, Cumartesi
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2 sanat eseri yapmak için servet aldı... Çerçeve yerine cebine koydu! Çıkanları görünce şoke oldular
Danimarkalı bir sanatçı müzeye 2 sanat eseri yapmak için anlaşma imzaladı. Karşılığında ise yaklaşık 84 bin dolar ödeme aldı. Eserlerin teslimat tarihi geldiğinde ise müze yetkilileri büyük bir şok yaşadı. Bakın paketlerden ne çıktı...