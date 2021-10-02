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2 sanat eseri yapmak için para aldı... Çerçeve yerine cebine koydu! Çıkanları görünce şoke oldular

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Giriş: 02.10.2021 16:52
Güncelleme:04.10.2021 10:38
Danimarkalı bir sanatçı müzeye 2 sanat eseri yapmak için anlaşma imzaladı. Karşılığında ise yaklaşık 84 bin dolar ödeme aldı. Eserlerin teslimat tarihi geldiğinde ise müze yetkilileri büyük bir şok yaşadı. Bakın paketlerden ne çıktı...
Parayı peşin aldı! Çerçeve yerine cebine koydu SERVET ALDI! ÇERÇEVE YERİNE CEBİNE KOYDU
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