31 Ekim 2024, Perşembe
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2 denizci gemi yangınında öldü! Marmara denizi açıklarında gemi yangını

2 denizci gemi yangınında öldü! Marmara denizi açıklarında gemi yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 20:31
Yalova'dan Bulgaristan’a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, sedef adası açıklarındayken yangın çıktı. Alevler söndürüldü ancak, makine dairesinde mahsur kalan iki denizci yaşamını yitirdi...
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2 denizci gemi yangınında öldü!
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