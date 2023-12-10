10 Aralık 2023, Pazar
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük ödül! Yılın projesi seçildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından 'Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.