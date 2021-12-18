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18 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 18 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 18.12.2021 11:21
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'un batı kesimlerinde sulu kar yağışı etkili olmuştu. Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kar yağışı kentin yüksek ilçelerinde başlayan kar yağışı ile ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Sibirya kökenli soğukların İstanbul'da olduğunu duyuran AKO, İstanbul kar yağışı için tarih verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son gelişmeler...
18 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
18 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
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