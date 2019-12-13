13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.12.2019

15 yaşındaki otizmli Muhammed neden öldü? Acılı babandan flaş sözler

15 yaşındaki otizmli oğullarını bakım evine veren aile ölüm haberi alınca yıkıldı. Bakım evinin verdiği raporla otopsi raporu tutuşmayınca aile işin peşine düştü. Baba çocuğunun bakımevindeki yetersiz koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otizmli Muhammed'in şüpheli ölümü
Otizmli Muhammed'in şüpheli ölümü
Bakımevinde skandal görüntüler!
Bakımevinde skandal görüntüler!
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
İzmir'de küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
İzmir'de küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
Daha Fazla Video Göster