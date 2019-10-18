BİZE ULAŞIN
18.10.2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı intihar girişimi! O şahıs böyle görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen B.A. (45) otomobilini köprüde durdurarak yanındaki silahla terör olaylarına tepki göstermek için intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun süren çabalarıyla intihar etmekten vazgeçen kişi elindeki tabancayı denize atarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı intihar girişimi nedeniyle köprüde çift yönlü olarak ulaşım yaklaşık 1.5 saat durdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.