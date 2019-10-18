15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı intihar girişimi! O şahıs böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen B.A. (45) otomobilini köprüde durdurarak yanındaki silahla terör olaylarına tepki göstermek için intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun süren çabalarıyla intihar etmekten vazgeçen kişi elindeki tabancayı denize atarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı intihar girişimi nedeniyle köprüde çift yönlü olarak ulaşım yaklaşık 1.5 saat durdu.