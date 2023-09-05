05 Eylül 2023, Salı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde akıl almaz kaza kamerada: Koşan adamla çarpıştı, aracın altında sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosikletiyle emniyet şeridinde seyreden motosikletli genç kadın, yolda koşan bir adamla çarpıştı. Yere düşerek sürüklenen motosikletli kadın, yoldan geçen bir aracın da altında kalarak sürüklendi. Kazaya sebep olan şahıs genç kadının aracın altında kaldığını görmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade mevkisi Edirne istikametinde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine motosikletle emniyet şeridinde seyreden Buket Akdaş (22), yasak olmasına karşın koşu yapan bir vatandaşla çarpıştı. Motosikletli sürücü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulurken, o esnada yan şeritten gelen bir aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi.