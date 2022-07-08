15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı!

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nde darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında yaralanan Gazi Hakan Yılmaztürk, o karanlık geceyi ve yaşadıklarını anlatarak, “Yüzümdeki iz, o geceden kalan şeref nişanemdir” dedi.