08 Temmuz 2022, Cuma
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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı!
15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nde darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında yaralanan Gazi Hakan Yılmaztürk, o karanlık geceyi ve yaşadıklarını anlatarak, “Yüzümdeki iz, o geceden kalan şeref nişanemdir” dedi.