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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı!

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Giriş: 08.07.2022 11:54
15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nde darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında yaralanan Gazi Hakan Yılmaztürk, o karanlık geceyi ve yaşadıklarını anlatarak, “Yüzümdeki iz, o geceden kalan şeref nişanemdir” dedi.
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