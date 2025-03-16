16 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 14'üncü kattan düşen Şeyma öldü
14’üncü kattan düşen Şeyma öldü

14'üncü kattan düşen Şeyma öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2025 19:11
Güncelleme:16.03.2025 19:11
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
14’üncü kattan düşen Şeyma öldü
14’üncü kattan düşen Şeyma öldü
14'üncü kattan düşen Şeyma öldü
Vicdansız annenin çocuğunu dövdüğü anlar kamerada
Vicdansız annenin çocuğunu dövdüğü anlar kamerada
Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Diyarbakır’da kamyonet takla attı
Diyarbakır’da kamyonet takla attı
Yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Kuzey Işıkları Türk turistleri mest etti
Kuzey Işıkları Türk turistleri mest etti
Ormanları ilkbaharı renkleriyle karşılıyor
Ormanları ilkbaharı renkleriyle karşılıyor
Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Servis şoförünü kuzenine vurdurdu
Servis şoförünü kuzenine vurdurdu
Osmanlı’dan izler taşıyan kadim kent
Osmanlı’dan izler taşıyan kadim kent
Plastik top yüzünden market çalışanına saldırdılar
Plastik top yüzünden market çalışanına saldırdılar
Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu
Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu
Daha Fazla Video Göster