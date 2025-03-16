14’üncü kattan düşen Şeyma öldü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.