14 yaşındaki çocuk patpatla 10 yaşındaki çocuğu ezdi!

Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı patpat, 10 yaşındaki Danyel Aslan’a çarparak onu ezdi. Kazanın ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patpatın altına kalan Aslan ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili aile şikayetçi olmadı, ancak kazanın ardından patpatların çocuklar tarafından kullanılmasının yarattığı tehlike yeniden gündeme geldi.

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