25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 13 yaşındaki kız, cankurtaranın hızlı refleksi sayesinde ölümün kıyısında döndü!

13 yaşındaki kız, cankurtaranın hızlı refleksi sayesinde ölümün kıyısında döndü!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2021 18:41
Sakarya Karasu’da 13 yaşındaki kız boğulma tehlikesi atlattı. Kız çocuğunun hayatı cankurtaranın dikkati sayesinde kurtuldu.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, aile ile beraber denize giren 13 yaşındaki Rabia Nur E. emniyet dubalarının yanında boğulma riski atlattı. Durumu gören cankurtaran görevlisi, hızla denize girerek küçük kızı suyun altından çıkarırken, durum 112 ekiplerine ihbar edildi. Cankurtaran, küçük kızı kucağında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti. Cankurtaran ekibi tarafından sağlık personellerine teslim edilen küçük kız, Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yaşındaki Rabia Nur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyarbakır'da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Binlerce arı telef oldu
Binlerce arı telef oldu
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor
"Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor"
Muğla’daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
Muğla'daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Panik anları saniye saniye kamerada
Panik anları saniye saniye kamerada
PKK’dan kaçan genç yaşadıklarını anlattı
PKK'dan kaçan genç yaşadıklarını anlattı
Deniz Akkaya cezaevine girdi
Deniz Akkaya cezaevine girdi
Daha Fazla Video Göster