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121 bin dönüm arazide sofralık üzüm üretimi!

121 bin dönüm arazide sofralık üzüm üretimi!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 08:39
Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezlerinden Manisa Sarıgöl'de bağlar örtü altına alınıyor. Bu sayede hasat kış koşullarında da sürüyor. A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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