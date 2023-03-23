120 metrelik dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan 120 metre yüksekliğe sahip platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra römorkörler tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.