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Olise sahneye çıktı! Fransa farkı ikiye çıkardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Olise sahneye çıktı! Fransa farkı ikiye çıkardı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, M. Olise’nin 88. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1’e getirdi.

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