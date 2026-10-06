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Olise bir kez daha sahnede! Fransa farkı üçe çıkardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Olise bir kez daha sahnede! Fransa farkı üçe çıkardı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, M. Olise’nin 91. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı üçe çıkardı ve skoru 4-1’e getirdi.

Olise sahneye çıktı! Fransa farkı ikiye çıkardı
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Olise sahneye çıktı! Fransa farkı ikiye çıkardı
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