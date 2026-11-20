Suudi Arabistan'da varlık fonu binasına saldırı iddiası! Husiler hedef aldı, bölgede gerilim tırmandı

A Haber Muhabiri Fakhur Rahman, Suudi Arabistan'daki varlık fonu binasının Husiler tarafından hedef alındığı iddiasını ve bölgedeki diplomatik hareketliliği aktardı. İslamabad'da ortak savunma toplantısı yapılmasının beklendiğini belirten Rahman, Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji iş birliğine de dikkat çekti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Karaçi Limanı'na ulaşmasının planlandığını bildirdi.