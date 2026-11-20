İran'daki petrokimya tesisine saldırı kamerada! Alevler ve yoğun duman yükseldi

İran medyasında yayımlanan 6 Nisan tarihli güvenlik kamerası görüntülerinde, Jam Petrokimya Kompleksi'ne yönelik olduğu iddia edilen saldırının ardından tesisten alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. İsrail ordusu aynı gün Asaluyeh'deki petrokimya altyapısını savaş uçaklarıyla hedef aldığını açıklarken görüntülerdeki saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz doğrulanmadı.