Bireysel kredi ve kart borçlularına nefes aldıracak düzenleme! 48 ila 60 ay vadeli yeni yapılandırma planı

Bankaların takipteki alacaklarının 1 trilyon lirayı aşması ve vatandaşların kredi kartı ile bireysel kredi borçlarının hızla büyümesi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 48 ila 60 ay vadeli yeni bir ödeme planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. A Haber muhabiri Şener Çetin Ankara'dan borç tablosundaki çarpıcı rakamları ve düzenlemenin ayrıntılarını aktarırken, yayında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de önceki uygulamaya dair detayları ve yeni yapılandırmanın nasıl işleyeceğine ilişkin aldığı bilgileri paylaştı.