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Horozlar vites yükseltti! Fransa, Belçika karşısında öne geçti
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Horozlar vites yükseltti! Fransa, Belçika karşısında öne geçti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, R. Cherki’nin 81. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.

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