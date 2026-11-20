Kredi kartı ve kredi borçlularına yapılandırma sinyali!

Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel krediler ile kredi kartlarına yönelik politika seçeneklerinin değerlendirilmesi ve ortalama kişi başı kredi kartı borcunun 88 bin liraya yükselmesi üzerine Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber yayınında olası yapılandırma sürecini değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 18 Kasım'daki açıklamasında 48 veya 60 ay vadeye ilişkin bir detay yer almadığını belirten Okşak, kamuoyunda tartışılan vade seçenekleri üzerinden 100 bin liralık borç için örnek maliyet hesabını paylaşarak BDDK'dan gelecek oranların önemine dikkat çekti.