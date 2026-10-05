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İtalya farkı 2'ye çıkardı: Esposito sahnede.
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya farkı 2'ye çıkardı: Esposito sahnede.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito'nun 87. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 3-1’e getirdi.

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