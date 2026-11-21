Asgari ücret için 3 kritik zam senaryosu masada: Prim ve yaşa göre zam nasıl olacak?

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin 2027 yılı maaş zammına ilişkin beklentileri gündemdeki yerini koruyor. A Haber canlı yayınına katılan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, emekli aylıklarında kademeli zam, refah payı ve seyyanen artış formüllerini açıkladı. En düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye çıkarılması, asgari ücretin ise yüzde 40 zam senaryosuyla 39 bin 300 TL'ye ulaşması ihtimali dikkat çekti. Zam takvimine ilişkin kritik tarihler de belli oldu.