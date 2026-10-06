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Horozlar geri döndü! Fransa, Belçika karşısında eşitliği yakaladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Horozlar geri döndü! Fransa, Belçika karşısında eşitliği yakaladı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşmasında Fransa, D. Doue’nin 77. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında beraberliği yakaladı.

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