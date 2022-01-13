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Oğlu evinden kovdu! Esra Erol canlı yayınında sürpriz telefon | Emine Pamuk olayında yeni gelişme

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2022 21:00
Güncelleme:13.01.2022 21:05
ATV ekranında canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programına başvuran Emine Pamuk oğlu tarafında sokağa atıldığını iddia etti. Yaşanan olay stüdyodakileri hüzne boğarken, olaylarla ilgili yayına bağlanan oğlu Kenan Baylan iddialara yanıt verdi. Öte yandan Emine hanımın cezaevinden arkadaşı Suna Hanım ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlu tarafından reddedilen anneye ise peş peşe destek telefonları geldi. Fatma Hanım ve Salih Bey ise sokakta kalan anneye destek oldu ve birlikte yaşamayı teklif etti. 13 Ocak 2022 Perşembe günü programda yaşanan o anlar...
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