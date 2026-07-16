Osmanlı’nın yönetim merkezlerinden biri olan Beşiktaş ilçesinin yüzyıllık değişimi

İstanbul'un en köklü ilçelerinden Beşiktaş'ın, Osmanlı döneminde yönetim merkezlerinden biri olduğu yıllardan günümüzün finans, ticaret ve yaşam merkezlerinden biri haline uzanan dönüşümü dikkat çekiyor. Sarayların, köşklerin ve tarihi yapıların gölgesinde şekillenen ilçe, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan sanayileşme hamleleriyle değişim sürecine girdi. Ulaşım yatırımları, Boğaziçi Köprüsü'nün inşası ve Levent-Maslak hattındaki gelişimle birlikte Beşiktaş, modern bir kent kimliği kazandı. Beşiktaş'ın yüzyılı aşan değişimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ile Kameraman Furkan Ali Özer de Osmanlı'dan günümüze uzanan bu tarihi dönüşümü, Beşiktaş'ın simge noktalarından canlı yayında ekranlara taşıdı.