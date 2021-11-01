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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik uzay sorusuna bakın ne yanıt verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.11.2021 01:45
Güncelleme:01.11.2021 01:55
ATV ekranlarının Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 200.000 TL'lik uzay sorusu damga vurdu. Yeni bölümde yarışmaya fırtına gibi giren yarışmacı soruları bir bir bilerek 200.000 TL ödüle sahip soruyu görme şansına erişti. Yarışmacıya ''Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?'' sorusu yöneltildi. Bakın yarışmacının cevabı ne oldu! İşte Milyoner'in 31 Ekim 2021 - Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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