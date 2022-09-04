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Kardeşlerim’in muhteşem dönüşü

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Giriş: 04.09.2022 10:37
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” 3.sezonuna bomba gibi başladı.
Kardeşlerim’in muhteşem dönüşü
Kardeşlerim’in muhteşem dönüşü
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