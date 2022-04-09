Gözde Çelen’i bıçakla katletmeden önce vahşi koca 3 seçenek sundu: Ya denize atla ya benimle gel ya da…

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir markette çalışan Gözde Çelen boşanma sürecinde olduğu eşi Mustafa Çelen tarafından kiralık araç ile götürüldüğü Şile'de 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Vahşi kocanın, "Sana 3 hak veriyorum. Ya denize atıp kendini öldüreceksin ya benimle geleceksin ya da Yalova'ya annene gideceksin" dediği öğrenildi. Cinayetin kan donduran ayrıntıları...