16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Arızalanan otobüsü yolcular itti! Vatandaşlar isyan etti

Arızalanan otobüsü yolcular itti! Vatandaşlar isyan etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2021 13:30
İstanbul Sefaköy’de İETT otobüsü bilinmeyen bir sebeple arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçen vatandaşlar "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Olay, geçen akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de gerçekleşti. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB’yi
"İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi"
Hande Yener konsere otostopla yetişti
Hande Yener konsere otostopla yetişti
Irmak Arıcı tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü
Irmak Arıcı tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü
Seren Serengil ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi
Seren Serengil ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi
Oğulcan Engin’in motosikletinin çalınma anları kamerada
Oğulcan Engin’in motosikletinin çalınma anları kamerada
Partileyen Şevval Şahin’e tepkiler çığ gibi
Partileyen Şevval Şahin'e tepkiler çığ gibi
Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı
Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı
Levent Aykul’un son görüntüsü ortaya çıktı
Levent Aykul'un son görüntüsü ortaya çıktı
Yusuf Güney taksiden kovuldu! O anları paylaştı
Yusuf Güney taksiden kovuldu! O anları paylaştı
Sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler
Sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler
Büyükşen cinayeti çözülüyor!
Büyükşen cinayeti çözülüyor!
Türkiye’de ABD tarafından fonlanan medya gerçekleri neler?
Türkiye'de ABD tarafından fonlanan medya gerçekleri neler?
Daha Fazla Video Göster