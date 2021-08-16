Arızalanan otobüsü yolcular itti! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul Sefaköy’de İETT otobüsü bilinmeyen bir sebeple arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçen vatandaşlar "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Olay, geçen akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de gerçekleşti. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.