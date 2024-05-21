Türkiye’nin siber kalesi kapısını A Haber’e açtı! Günde 2 bine yakın siber saldırı

Türkiye'nin siber kalesi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kapılarını ilk kez A Haber'e açtı. Merkezde günde binlerce siber saldırı tespit ediliyor ve engelleniyor.

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