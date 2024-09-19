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İşte ASELSAN’ın ürettiği yerli ve milli iletişim cihazları

İşte ASELSAN’ın ürettiği yerli ve milli iletişim cihazları

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 11:47
İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim cihazlarına yönelik teknolojik saldırıları güvenlik kaygılarını arttırdı. A Haber’de ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli iletişim cihazlarını ekrana getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.
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