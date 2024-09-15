Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER'den tam isabet! Nefes kesen görüntüler...

Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, millî ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi.Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezinde gerçekleştirilen atışlı testte; Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

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