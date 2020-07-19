TSK için geliyor | Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yıl sonuna kadar sürecek kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021'de envantere girecek ve ilk defa TSK’nın kullanımına sunulmuş olacak" dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, FNSS'nin ana yüklenicisi olduğu proje kapsamındaki tanıtım toplantısı ve ilk montajı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımıyla FNSS Savunma Sistemleri AŞ Gölbaşı tesislerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, burada yaptığı konuşmada, personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla, yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen aracın sahip olduğu uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalabileceği saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebileceğini vurguladı.

Aracın 6x6 hareket kabiliyetiyle de her türlü arazi koşulunda görev yapabileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar sürecek kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa TSK'nın kullanımına sunulmuş olacak. Dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip olan bu aracımızın ayrıca ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağız bu sürece. Daha fazla ürünle devam edeceğini umuyoruz."

Demir, içinde bulunulan süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bu aracı geliştiren şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunlara aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür engellere aldırmadan yerlileştirme sürecine devam eden, "Milli Teknoloji Hamlesi"ni bir üst düzeye taşıyan bütün savunma sanayisi şirketlerine ve ekosisteme teşekkür eden Demir, "Artık başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmıyoruz. Bu anlamda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeği değerini taşıyor. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük ve buna göre yerlileştirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE MONTAJ AŞAMASINA GELDİ"

FNSS Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, proje kapsamında üretilecek araçlarda sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 15 ay gibi kısa bir sürede montaj aşamasına gelindiğini kaydetti.

Araçların envanterdeki diğer araçların ötesinde tasarlandığını belirten Kurt, envantere alındığında, özellikle beka alt yapısıyla, silahlı kuvvetlerin gücüne güç katacağına inandığını vurguladı.

Proje kapsamında ASELSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere, yerli ve milli kuruluşlar ile birlikte yürütülen çalışmalar, teslimatlar sonrasındaki lojistik destek döneminde de etkin bir şekilde sürdürülecek.

Proje, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dünya ordularının gelecek dönemde envanterlerine almayı hedefleyebilecekleri yeni nesil araçların teknik ve taktik isteklerinin şimdiden karşılanması ve modern dönem Entegre Lojistik Destek (ELD) yaklaşımlarının uygulanması bakımından öne çıkıyor.