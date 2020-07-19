19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye tam güç Libya’da! EYP'lere yerli ve milli robot TMR 2 "Kutlu" ile müdahale ediliyor

Türkiye tam güç Libya’da! EYP'lere yerli ve milli robot TMR 2 "Kutlu" ile müdahale ediliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2020 12:46
Güncelleme:19.07.2020 12:53
Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Milli robota ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda ise bir Mehmetçik tarafından uzaktan komuta edilen Kutlu'nun EYP ve mühimmatları imha ettiği anlara yer verildi.

Türkiye tam güç Libya’da
Türkiye tam güç Libya’da
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Başkan Erdoğan'dan tarihi adım!
Başkan Erdoğan'dan tarihi adım!
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun
Bakan Koca 18 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı
Bakan Koca 18 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
Tecavüzcü HDP'li vekile kadın vekillerden canlı yayında tepki
"Tecavüzcü HDP'li vekile" kadın vekillerden canlı yayında tepki
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Daha Fazla Video Göster