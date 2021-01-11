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Son dakika: Sorularla WhatsApp'ın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? "Gölge profil" nedir? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 11:30
Güncelleme:11.01.2021 13:38
Son dakika haberi... WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Sorularla WhatsAppın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? Gölge profil nedir? Canlı yayında anlattı SORULARLA WHATSAPP'IN YENİ SÖZLEŞMESİ! HESABI SİLİNCE NE OLUR? "GÖLGE PROFİL NEDİR? CANLI YAYINDA ANLATTI
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