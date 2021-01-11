Son dakika haberi... WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı.