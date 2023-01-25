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Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: "Seni Allah'a ısmarladık"

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Giriş: 25.01.2023 01:39
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın iniş görüntülerine yer verdi. Bayraktar, gurur görüntülerini, "Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." ifadeleriyle paylaştı.
Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı
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