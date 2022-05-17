17 Mayıs 2022, Salı
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"SAHA İstanbul" 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar'dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması
Savunma sanayii İstanbul'da buluştu. A Haber muhabiri Rıfat Fırat, savunma sektörünü değerlendirmek üzere SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile konuştu.