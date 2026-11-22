Ankara'nın Afşar köyünde tarih, gelenek ve yöresel lezzetler

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Afşar köyü, köklü geçmişi, yöresel lezzetleri ve gelenekleriyle dikkat çekiyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden 1800'lü yıllarda göç ederek bölgeye yerleşen Afşarlılar, köy kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kadın girişim kooperatifinde erişte, bulgur, tarhana ve yufka üreten kadınlar, el emeği ürünleriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Odun ateşinde pişirilen yufkalar ve tavşan ayağıyla yağlanan gözlemeler ise geçmişten günümüze taşınan gelenekler arasında yer alıyor. Köyün yüksek bir tepesinde bulunan Dut Dede Türbesi de Hacı Bayram-ı Veli'nin damadı ve öğrencisi olduğuna inanılan Şeyh Duran'ın hikayesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Cengizhan Okutan, Afşar köyünün tarihini, doğal güzelliklerini ve yöresel yaşamını A Haber'in Şehre Yakın programında ekranlara taşıdı.