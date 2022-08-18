18 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya savaş robotunu tanıttı! Roketatar taşıyor
Rusya yeni savaş robotunu tanıttı. Roketatar ve tanksavar taşıyabilen robot donanımsal özellikleri ile değil de Çin yapımı bir ev robotuna benzerliği ile gündem oldu. Hatta İngiliz basını Rusya'nın Çin'e ait bir robotu modifiye ederek savaş robotu olarak tanıttığını yazdı.