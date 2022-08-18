Rusya savaş robotunu tanıttı! Roketatar taşıyor

Rusya yeni savaş robotunu tanıttı. Roketatar ve tanksavar taşıyabilen robot donanımsal özellikleri ile değil de Çin yapımı bir ev robotuna benzerliği ile gündem oldu. Hatta İngiliz basını Rusya'nın Çin'e ait bir robotu modifiye ederek savaş robotu olarak tanıttığını yazdı.

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