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Rusya savaş robotunu tanıttı! Roketatar taşıyor

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Giriş: 18.08.2022 10:08
Rusya yeni savaş robotunu tanıttı. Roketatar ve tanksavar taşıyabilen robot donanımsal özellikleri ile değil de Çin yapımı bir ev robotuna benzerliği ile gündem oldu. Hatta İngiliz basını Rusya'nın Çin'e ait bir robotu modifiye ederek savaş robotu olarak tanıttığını yazdı.
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Rusya savaş robotunu tanıttı
Rusya savaş robotunu tanıttı
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