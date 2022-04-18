Milli ve yerli silahlar: ANKA ve AKSUNGUR! İşte özellikleri

Türkiye, savunma alanındaki hamlelerine her geçen dönemde yenilerini ekliyor. A Haber ekibi TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezine gitti. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR ve ANKA'nın özelliklerini A Haber'e anlattı.

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