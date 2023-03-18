18 Mart 2023, Cumartesi
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Milli Muharip Uçak'tan sonra HÜRJET de pistten çıktı
Geride kalan gün Milli Muharip Uçak'ın piste çıktığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün de HÜRJET'ten müjdeli bir haber verdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.