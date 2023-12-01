Google'ın Kanada kararı sonrası Türkiye'den Dijital Telif Yasası hamlesi! AK Partili Vekil Şebnem Bursalı A Haber'de açıkladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ABD ve AB üyesi ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir "Dijital Telif Yasası" çıkması için harekete geçti. Komisyon şu anda tarafları dinliyor. Eğer bu yasa teklifi Meclis’ten geçerse, artık Google, Facebook gibi dijital mecralar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak. Kritik adımı AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, A Haber'e özel yorumladı.

Google, Facebook, Instagram ve daha birçok dijital platform dijital içerik üreticileri üzerinden yılda milyarlarca dolar kazanıyor.

Ancak karşılığındaysa Türkiye'deki üreticilere hiç bir ücret ödemiyor.

İşte bununla ilgili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu çok kritik bir adım attı.



Aynı ABD ve AB üyesi ülkelerde olduğu gibi bir yasa çıkartmak için yola koyuldu.



Komisyonun üyelerinden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, o çalışmanın detaylarını A Haber mikrofonlarına anlattı.

Vekil Bursalı, "Tarafları dinliyoruz. Google'dan temsilciler davet ettik ve onları dinledik. Telif yasası Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ilgilendiren bir yasa olduğu için onları dinledik. Tekrar dinleyeceğiz. Bunun ötesinde meslektaşlarımızı yani gazetecileri de dinleyeceğiz. Amacımız geniş bir uzlaşı ile bütün tarafların dahil olduğu ve ihtiyaçların karşılandığı bulacağı bir metin oluşturmaktır." şeklinde konuştu.

Şebnem Bursalı, her emeğin bir karşılığı olması gerektiğini söyleyerek, çalışmayı da bu nedenle başlattıklarına vurgu yaptı.

1998'DEKİ YASA ÖRNEĞİ

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav da aslında dev dijital platformun doğduğu Amerika'da buna benzer bir yasanın 1998 yılında çıkarıldığını hatırlattı.

BÜYÜK PARALAR DÖNÜYOR

Sanlav, "1998'de milenyum telif yasası olarak çıktı. Sonra AB üyesi ülkeler de geçen yıl çıktı. Verileri barındıran şirketler veriden milyonlarca dolar kazanıyor. Ama karşılığında bir şey vermiyor." dedi.

TÜRKİYE KARŞILIĞNI ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ümit Sanlav, "Bunun Türkiye ayağını oluşturmak için bir çalışma var. META olsun Google olsun bizim verilerimiz üzerinden para kazanmaktalar. Bunun bir karşılığı olmak zorundaydı ve bunun bir karşılığı yok." ifadelerine yer verdi.

BİREYSEL KULLANICILARA DA GÜN DOĞDU



Sanlav sözlerinin sonunda ise, "Türkiye'deki 71 milyona yakın internet kullanıcısının ürettiği içerikler aslında bir nevi güvence altına alınmış olacak." yorumunda bulundu.

KANADA, GOOGLE'DAN HAK ETTİĞİNİ ALDI

Son olarak Kanada'nın yasalarında değişiklik yapması üzerine Google, Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



Eğer TBMM'deki komisyonun üzerinde çalıştığı metin yasa teklifine dönüşür, o teklif de Meclis'ten geçerse dijital platformlar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak.

Belki de ileride normal kullanıcılar bile "verilerimi kullanıyorsunuz" diyerek bu şirketlerden ücret isteyebilecek.