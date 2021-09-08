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Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 16:11
New York merkezli bir şirket milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp ile Facebook ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Facebook, WhatsApp'taki yazışmalara ulaşıp ticari amaçla kullanıyor. Bilişim uzmanı Emre Özcan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? FACEBOOK WHATSAPP YAZIŞMALARINI OKUYOR MU?
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Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu?
Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu?
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