Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber'de anlattı
New York merkezli bir şirket milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp ile Facebook ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Facebook, WhatsApp'taki yazışmalara ulaşıp ticari amaçla kullanıyor. Bilişim uzmanı Emre Özcan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
En popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. New York merkezli bir şirket, Facebook çalışanlarının WhatsApp'taki mesajları okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini iddia etti.
Peki bu mümkün mü? Uçtan uca şifreleme sistemi işe yaramıyor mu? Bilişim uzmanı Emre Özcan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİ DEVRE DIŞI MI?
New York merkezli bir şirketin yayınladığı bir rapor bu. Raporda uçtan uca şifreleme yapan sistemlerin devre dışı kaldığını dair bir iddia var. Facebook'un bütün çalışanlarının bu verileri görebildiğine dair. Normalde uçtan uca şifreleme sistemi şu şekilde çalışıyor doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi üzerinden bir çalışma var.
Bağlantı bu şekilde sağlanıyor fakat araya sızmak ve verilere erişmek isteyenlere fırsat verilmiyor normalde bunlarda. Bunun tersi yönünde iddialar var.
"SPONSORLU REKLAM ÇIKARTIYORLAR"
Biz mesela bir saat almak istediğimizde bizim yazışmalarımızı takip edip buradaki anahtar kelimeleri yakalıyorlar. Anahtar kelimeler üzerinden Facebook, Instagram gibi platformlarda bizim karşımıza sponsorlu reklamlar çıkartıyorlar sistem bu şekilde çalışıyor.
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