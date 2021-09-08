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Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

New York merkezli bir şirket milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp ile Facebook ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Facebook, WhatsApp'taki yazışmalara ulaşıp ticari amaçla kullanıyor. Bilişim uzmanı Emre Özcan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

En popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. New York merkezli bir şirket, Facebook çalışanlarının WhatsApp'taki mesajları okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini iddia etti.

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Peki bu mümkün mü? Uçtan uca şifreleme sistemi işe yaramıyor mu? Bilişim uzmanı Emre Özcan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİ DEVRE DIŞI MI?

New York merkezli bir şirketin yayınladığı bir rapor bu. Raporda uçtan uca şifreleme yapan sistemlerin devre dışı kaldığını dair bir iddia var. Facebook'un bütün çalışanlarının bu verileri görebildiğine dair. Normalde uçtan uca şifreleme sistemi şu şekilde çalışıyor doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi üzerinden bir çalışma var.

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bağlantı bu şekilde sağlanıyor fakat araya sızmak ve verilere erişmek isteyenlere fırsat verilmiyor normalde bunlarda. Bunun tersi yönünde iddialar var.

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

"SPONSORLU REKLAM ÇIKARTIYORLAR"

Biz mesela bir saat almak istediğimizde bizim yazışmalarımızı takip edip buradaki anahtar kelimeleri yakalıyorlar. Anahtar kelimeler üzerinden Facebook, Instagram gibi platformlarda bizim karşımıza sponsorlu reklamlar çıkartıyorlar sistem bu şekilde çalışıyor.

Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

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Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

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