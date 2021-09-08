Facebook WhatsApp yazışmalarını okuyor mu? WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme devre dışı mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

UÇTAN UCA ŞİFRELEME SİSTEMİ DEVRE DIŞI MI?

New York merkezli bir şirketin yayınladığı bir rapor bu. Raporda uçtan uca şifreleme yapan sistemlerin devre dışı kaldığını dair bir iddia var. Facebook'un bütün çalışanlarının bu verileri görebildiğine dair. Normalde uçtan uca şifreleme sistemi şu şekilde çalışıyor doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi üzerinden bir çalışma var.