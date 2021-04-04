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Facebook kullananlar dikkat! Yapılan siber saldırı WhatsApp ve instagram uygulamalarını etkiler mi?

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 00:18
Güncelleme:04.04.2021 00:18
Facebook'ta siber saldırı iddiası ve bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin paylaşıldığı açıklandı. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Facebook henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu bildirildi. Türkiye'de 37 milyon Facebook kullanıcısı olduğunu söyleyen İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık yaşanan bu olayın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Kredi kartı hesaplarımız tehlikede mi? Facebook'a yapılan saldırı Whatsapp ve instagram uygulamalarını engeller mi? İşte yanıtı...
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