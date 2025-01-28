Çin’in yapay zekası Deepseek Chatgpt’yi geçti!

Çin, ambargoların ve rekabetin arasından sıyrılarak geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek ile dünya teknoloji sahnesinde dengeleri değiştirdi. ABD ve Avrupa’nın yapay zeka devi ChatGPT’yi geride bırakan DeepSeek, düşük maliyetle ürettiği etkileyici teknolojisi sayesinde zirveye yerleşti. Bu gelişme, Batı’daki teknoloji devleri ve borsalarda büyük bir çalkantıya neden olurken, piyasalardaki kaybın 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Çip ambargosuyla mücadele eden Çin, DeepSeek sayesinde küresel yapay zeka rekabetinde liderliği ele alarak Batılı şirketlere sert bir darbe vurdu.

Çin, çip satışına yönelik ambargolara rağmen kendi yapay zeka modeli DeepSeek ile teknoloji dünyasında dengeleri altüst etti. Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devleri arasında paniğe yol açan bu gelişme, Batı'da şirketlerin toplamda 1 trilyon dolarlık değer kaybına uğrayabileceği öngörüsüyle dikkat çekiyor.

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, ABD'nin en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geride bırakarak zirveye yerleşti. DeepSeek'in gelişimi, düşük maliyetli yapay zeka modelleri üretme kabiliyetiyle Çin'in sektördeki konumunu güçlendirdi. 671 milyar parametreli yapısıyla yüksek performans sergileyen DeepSeek'in üretim maliyeti yalnızca 5,6 milyon dolar gibi oldukça düşük bir rakama mal oldu.

BATILI DEVLERDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

DeepSeek'in sektöre damga vurmasıyla ABD ve Avrupalı teknoloji devleri sert bir değer kaybı yaşadı. Yapay zeka yarışında geride kalan Batılı şirketlerin hisse değerlerinde hızlı düşüşler görülürken, piyasa kaybının 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle daha önce çip satışında Çin'e ambargo uygulayan Amerikan ve Avrupa çip üreticileri de hisse satış baskısı altında.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapay zeka modeli DeepSeek'in Çinli bir şirketten gelmesi, sektörlerimiz için bir 'uyan çağrısı' olmalı" ifadelerini kullandı.

DEEPSEEK'İ ÖNE ÇIKARAN NE?

DeepSeek'i bu kadar popüler yapan özelliklerin başında, robotik entegrasyon becerisi ve yüksek performanslı yapay zeka modeli gelmekte. Teknoloji, yalnızca bilgi işleme kapasitesiyle değil, aynı zamanda insansı özellikler sergileyen robotik yapılarla uyumlu bir şekilde çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Çinli yapay zeka girişimi, küresel teknoloji sahnesinde ABD ve Avrupa'nın liderliğine meydan okuyarak yapay zeka yarışında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Pekin, bu başarıyı, hem yerel üretimi artırma stratejisi hem de düşük maliyetli modeller geliştirme politikasıyla elde etti.

ÇİP ŞİRKETLERİ BASKI ALTINDA

Çip üretiminde Çin'e ambargo uygulayan şirketlerin, bu stratejinin olumsuz sonuçlarını derinden hissettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, teknoloji devleri arasında rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, ABD ve Avrupa'nın yapay zeka alanında liderliği yeniden ele geçirmesi için kapsamlı yatırımlar yapması gerekiyor.

DEEPSEEK'İN ETKİSİ: DENGELERİ DEĞİŞTİREN GÜÇ

ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin, Çin'in yeni yapay zeka başarısıyla karşılaştığı bu meydan okuma, yalnızca teknoloji alanını değil, ekonomi ve politika sahasını da köklü bir şekilde etkileyebilir. DeepSeek'in, ChatGPT'yi geride bırakarak zirveye yerleşmesi, yapay zeka dünyasında Çin'in liderliğe oynadığı yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.